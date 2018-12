Bahn : Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern stark beeinträchtigt

Der Bahn-Warnstreik hat starke Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Flächendeckend fallen am Montagmorgen Züge aus, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Besonders betroffen ist die Strecke zwischen Rostock und Schwerin. Der Fernverkehr wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin bundesweit eingestellt, wie eine Sprecherin in Berlin sagte.

von dpa

10. Dezember 2018, 07:31 Uhr

Der Warnstreik ist für 5.00 bis 9.00 Uhr angekündigt. Reisenden wird daher empfohlen, ihre Fahrt erst am Dienstag anzutreten. Im Fernverkehr sollen nach Angaben der Deutschen Bahn alle für Montag gekauften Tickets bis Dienstag gültig bleiben. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.