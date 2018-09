Agrar : Bald bessere Wetterinformationen für Landwirte

Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig detailliertere Wetterinformationen erhalten. Die Daten sollen auf der Homepage der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) bereitgestellt werden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Grundlage dafür sei eine neue Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und der Landesforschungsanstalt. Staatssekretär Jürgen Buchwald sagte, dieses Jahr habe der Landwirtschaft ihre Abhängigkeit vom Wetter schmerzlich vor Augen geführt. «Umso mehr kommt es darauf an, präziser in der Vorhersage, genauer in der Bewertung und vorausschauender in der Planung von landwirtschaftlichen Aktivitäten zu sein», sagte er.

12. September 2018, 13:20 Uhr

Der DWD ist gesetzlich verpflichtet, die Bundesländer in der Landwirtschaft zu unterstützen, so durch das Informationssystem für die Agrarmeteorologische Beratung der Landwirtschaft (ISABEL). Ein dichtes Netz von Wetterstationen ermöglicht demnach eine aktuelle Beschreibung des Agrarwetters und die Festlegung notwendiger Handlungsoptionen. Parameter seien etwa die Bodenfeuchte und Bodentemperatur, die Auftauschicht, die Frosteindringtiefe und meteorologische Bedingungen für Düngen, Aussaat und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie der Bienenflugindex. Der DWD hofft, die Landwirte eines Tages schlagbezogen und flächendeckend beraten zu können.