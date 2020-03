Gesundheit : Baltic-Lights-Absage: Landkreis gibt Veranstaltern Hinweise

Das neuartige Coronavirus greift zunehmend ins öffentliche Leben ein, auch wenn Mecklenburg-Vorpommern noch in der präventiven Phase steckt, wie Vorpommern-Greifswalds Landrat Sack sagte.

von dpa

09. März 2020, 14:05 Uhr

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will Veranstaltern eine Richtlinie zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus an die Hand geben. Gesundheits-, Rechts- und Ordnungsamt würden die Empfehlungen in den kommenden Tagen ausarbeiten, sagte Landrat Michael Sack (CDU) am Montag in Greifswald. Veranstalter sollen Hinweise bekommen, wann sie ihre Vorbereitungen einstellen sollten, um nicht unnötig Geld auszugeben. Am vergangenen Freitag war das Schlittenhunderennen Baltic Lights auf der Insel Usedom wenige Stunden vor der Eröffnung abgesagt worden.

Der Veranstalter Till Demtrøder, der bis zu 60 000 Besucher erwartet hatte, kritisierte, dass bei Veranstaltungen mit unterschiedlichem Maß gemessen werde. So dürften Fußballspiele stattfinden. Die Auflagen der Gemeinde Heringsdorf für das Schlittenhunderennen seien so hoch gewesen, dass die Organisatoren dem nicht hätten gerecht werden können. Die Gemeinde war vom Kreisgesundheitsamt beraten worden.

Sack sagte: «Ich bin der Meinung, dass die Gemeinde sehr verantwortungsbewusst gehandelt hat.» Noch sei Mecklenburg-Vorpommern in der präventiven Phase. Für die Behörden sei es schwer, nicht kleinlich zu sein, aber die Sicherheit zu gewährleisten. Der Unterschied zu anderen Veranstaltungen mit vielen Menschen wie Theatervorstellungen oder Konzerten sei, dass diese nicht einzeln genehmigt werden müssten, Events dagegen schon. Bei großen Hotels, wo ebenfalls mehrere hundert Menschen zusammenkämen, sei im Erkrankungsfall die Nachverfolgung des Virus aufgrund von Namen und Adressen gegeben.

Der Leiter des Krisenstabes des Landkreises, Dietger Wille, verwies auf die Informationshotline des Landkreises. Bis zu zehn Arbeitsplätze seien dafür vorbereitet, fünf seien bisher besetzt. Menschen, die befürchten, sich mit dem Covid-19-Virus angesteckt zu haben, sollten bei ihrem Hausarzt, beim Gesundheitsamt oder bei der Hotline anrufen. Dort erhielten sie weitere Hinweise.

Den Betroffenen könne empfohlen werden, zu Hause zu bleiben. Krankschreibungen seien in dem Falle möglich. Ohne plausiblen Grund und wenn sie keine Symptome hätten, würden sie nicht auf das Virus getestet. Die Ressourcen müssten geschont werden, sagte Wille im Hinblick auf die Laborkapazitäten. Jedes Krankenhaus habe andere Labore für die Tests, das sei nicht einheitlich geregelt. «Die Kapazitäten für die Labore werden jetzt hochgefahren», kündigte er an. Noch könnten sie aber alles testen, was anfalle.

Menschen in häuslicher Quarantäne werden Will zufolge nicht überwacht. «Es steht kein Aufpasser vor der Tür, dass sie die Wohnung nicht verlassen.» Wenn die Versorgung durch Nachbarn oder Angehörige nicht gewährleistet werde, finde sich auch dafür eine Lösung.