Leute : «Baltic Lights»: Sicherheitsvorkehrungen verschärft

von dpa

09. März 2018, 06:14 Uhr

Helmpflicht beim Schlittenhunderennen «Baltic Lights» auf der Insel Usedom: Nach dem Sturz von Schauspielerin Gerit Kling vor einem Jahr hat das Veranstalterteam um Schauspieler Till Demtröder die Sicherheitsvorkehrungen für das am Samstag startende Rennen verschärft. «Alle Prominenten werden in diesem Jahr einen Helm tragen», sagte Demtröder der Deutschen Presse-Agentur. Zudem würden mehr Sicherheitsabsperrungen gestellt. Das Sicherheitsteam entlang der Rennstrecke am Usedomer Strand sei verstärkt worden. Neben Gerit Kling werden weitere Schauspieler- und TV-Promis zu der spätwinterlichen Veranstaltung zugunsten der Welthungerhilfe erwartet - unter anderem Jutta Speidel, Ulrike Folkerts, Susan Sideropoulos, Inge und Matthias Steiner sowie Wolfgang Lippert. Die Promis werden vor Tausenden Zuschauern einen Schlittenhundewagen auf einer etwa sechs Kilometer langen Rennstrecke zwischen den Seebrücken Heringsdorf und Ahlbeck lenken.