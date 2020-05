Kriminalität : Bankautomat in Satow gesprengt: Täter auf der Flucht

von dpa

08. Mai 2020, 08:33 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in einer Bank in Satow (Landkreis Rostock) aufgesprengt und zerstört. Die Täter flüchteten, wie ein Polizeisprecher erklärte. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber kein Bargeld erbeutet. Die Polizei sei über den Alarm auf den Vorfall aufmerksam geworden und habe mit einem Spürhund nach den Flüchtigen gesucht, was aber zunächst ohne Erfolg blieb. Die Höhe des Schadens in der Filiale sei noch unklar. Die Auswertung der Videoüberwachung stehe noch aus.