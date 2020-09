Kriminalität : Bankautomat in Tankstelle aufgebrochen und geplündert

Die Polizei in Vorpommern fahndet nach Tankstellen- und Bankautomaten-Knackern. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Tankstelle in Grimmen (Vorpommern-Rügen) geplündert. Sie seien nachts in die unbesetzte Tankstelle eingebrochen und hätten den Bankautomaten, der in der Nähe der Kasse aufgebaut war, ebenfalls gewaltsam geöffnet. Danach seien die Täter mit erbeutetem Bargeld in noch unbekannter Höhe verschwunden. Die Bank untersuche die Höhe des Verlustes noch.

von dpa

08. September 2020, 17:06 Uhr