Wahlen : Bartsch führt Linken-Landesliste für Bundestagswahl an

Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, findet für die bevorstehende Bundestagswahl breiten Rückhalt in seinem Landesverband.

Demmin | Auf einem Landesparteitag der Linken am Samstag in Demmin wurde der 62-jährige gebürtige Stralsunder mit 93,5 Prozent auf Platz eins der Landesliste gewählt. Bartsch war 1998 erstmals in den Bundestag gewählt worden und ist seit 2015 Vorsitzender der Linksfraktion. Er kandidiert bei der Bundestagswahl am 26. September erneut im Wahlkreis Rostock und s...

