Parteien : Bartsch über Rolle des Sozialen in neuer Bundesregierung

erstellt am 18.Nov.2017 | 12:26 Uhr

Dietmar Bartsch von der Linken sieht in der möglichen Jamaika-Koalition eine «Zwangsgemeinschaft aus Angst vor Neuwahlen». Die «schwarze Ampel», wie er das mögliche Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen bezeichnete, werde ein gewaltiger Unterschied zur bisherigen Bundesregierung sein, sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag am Samstag in Neubrandenburg. Die Große Koalition sei ein Kompromiss aus zwei Gesellschaftsgruppen gewesen, die neue Koalition werde von drei bürgerlichen Parteien gestellt. «Die großen sozialen und arbeitsmarktpolitischen Themen werden keine große Rolle spielen», sagte der Linkspolitiker auf dem Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern. Die Linken seien die soziale Opposition im neuen Bundestag.

