Basketball : Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves in Playoffs

Die Rostock Seawolves haben ihre erste Etappe in der 2.

Nürnberg | Basketball-Bundesliga erreicht und stehen in den ProA Playoffs. Allerdings war der 82:76 (39:38)-Sieg beim Tabellenletzten Nürnberg Falcons äußerst zäh. „Es war ein Spiel zum Vergessen. Wir haben schlecht gespielt, aber solche Spiele sind immer schwer“, sagte Trainer Dirk Bauermann nach dem Erfolg bei den Franken am Samstag. Am Ende habe es sein Team ...

