Basketball : Basketballer nach Playoff-Aus: «Nicht das Ende der Welt»

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben trotz des Ausscheidens im Playoff-Viertelfinale am Montagabend gegen die Hamburg Towers eine positive Bilanz ihrer ersten Zweitliga-Saison gezogen. «Wir wollten überleben und den Klassenerhalt», sagte Cheftrainer Milan Skobalj nach der 85:91 (48:47)-Heimniederlage, die für die Mecklenburger das Aus und für die Hamburger den Einzug in die Halbfinalserie gegen den Topfavoriten Niners Chemnitz bedeutete.

von dpa

16. April 2019, 11:59 Uhr

«Am Ende wurde der Traum mit den Playoffs Wirklichkeit», sagte Skobalj weiter. Im Verlauf der Partie hatten es die «Seewölfe» in der Hand, ein fünftes Spiel in Hamburg zu erzwingen, doch die 81:77-Führung in der vierten Minute des Schlussviertels reichte nicht aus. Skobalj: «Das mag an unserer fehlenden Erfahrung gelegen haben. Diese Niederlage ist aber nicht das Ende der Welt. So ist das Leben. Wir müssen daraus lernen.» Die reguläre Saison hatte sein Team mit 18 Siegen und zwölf Niederlagen auf dem fünften Platz beendet.

Auch Gästetrainer Mike Taylor machte den Gastgebern ein großes Kompliment: «Zu allererst ein großes Lob an Rostock. Für einen Aufsteiger war das eine absolut herausragende Saison. Die Seawolves haben uns extrem gefordert, das waren Nordderbys, die großartig für den deutschen Basketball sind. Dementsprechend stolz bin ich auf meine Mannschaft», sagte der Amerikaner, der seit Mai vergangenen Jahres in Hamburg in der Verantwortung steht und parallel die Nationalmannschaft Polens zur ersten Mal nach 52 Jahren wieder zu einer WM-Teilnahme geführt hat.