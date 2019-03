Unternehmen : Batteriehersteller eröffnet Standort in Vorpommern

Ein Hersteller von Akkus und Batterien unter anderem für Gabelstapler hat sich am Wirtschaftsstandort Pommerndreieck bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) angesiedelt. Der Produktions- und Logistikstandort der AKKU SYS GmbH wurde am Freitag eröffnet, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. 30 Arbeitsplätze seien entstanden. Insgesamt beschäftige das Batterieunternehmen rund 120 Mitarbeiter. Das Unternehmen investierte nach Ministeriumsangaben in die Neuansiedlung rund 3,7 Millionen Euro, das Land steuerte davon rund 1,3 Millionen Euro bei.

von dpa

01. März 2019, 11:39 Uhr

Nach Firmenangaben fertigen die Mitarbeiter Batterien unter anderem für Fahrzeuge, Alarmanlagen, Notbeleuchtungen und die Notstromversorgung. Notstromsysteme, etwa in Kliniken, Flughäfen oder Datencentern würden bundesweit installiert und gewartet. Die Batterie-Produktion für Gabelstapler sei ein neues Geschäftsfeld.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte zur Eröffnung in der Gemeinde Süderholz, die Unternehmensansiedlung sei ein Beleg für das Interesse am Wirtschaftsstandort Vorpommern. Das Gewerbegebiet Pommerndreieck an der A20 biete Unternehmen beste Standortvoraussetzungen für weiteres Wachstum. Mit 235 Hektar gehöre es zu den industriellen Großstandorten im Land insbesondere für Ansiedlungen mit großem Flächenbedarf. Weitere 20 Hektar Gewerbe- und Industrieflächen sollen demnächst hinzukommen.