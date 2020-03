Gesundheit : Bau appelliert an Behörden: Bezahlt die Rechnungen

Der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern hat die öffentlichen Auftraggeber aufgefordert, sich an ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Unternehmen zu halten. «Wir müssen in der jetzigen, durch die Corona-Krise enorm schwierigen Situation zu lange auf das Geld warten», sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauverbands, Jörg Schnell, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es um Aufträge, bei denen die geforderten Leistungen schon erbracht worden sind.

von dpa

23. März 2020, 12:08 Uhr

Es dürfe nicht sein, dass die schwierigen Arbeitsbedingungen in Behörden dazu führen, dass die Bauunternehmen in Schwierigkeiten geraten. «Das belastet die Liquidität zusätzlich», erklärte Schnell. Da wäre es den Firmen lieber, dass etwas Geld zurückgehalten wird und die Rechnungen mit kleineren Abschlägen bezahlt werden.

Auch müssten die Behörden weiter die Zukunftsprojekte vorbereiten. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, müssten rasch wieder Ausschreibungen erfolgen können, forderte Schnell.