Umwelt : Bau der Warnemünder Sturmflutschutzmauer begonnen

Rostock (dpa/mv) - In Warnemünde hat am Montag der Bau einer Sturmflutschutzmauer begonnen. Am südlichen Alten Strom werde eine Ufermauer aus Stahlspundwänden errichtet, verbunden mit einer Kaitragplatte aus Stahlbeton, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD). «Ein solches Sturmflutschutzbauwerk ist bisher einmalig an der mecklenburgischen Ostseeküste.» Bis Sommer 2019 sollen insgesamt rund neun Millionen Euro investiert werden.