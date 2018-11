Bau : Bau des Archäologischen Landesmuseums soll 2021 starten

von dpa

05. November 2018, 11:48 Uhr

Die Bauarbeiten für das Archäologische Landesmuseum in Rostock sollen im Jahr 2021 beginnen. Zunächst soll im kommenden Jahr in einem Architektenwettbewerb entschieden werden, was genau gebaut werden soll, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Schwerin. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» darüber berichtet. Das Museum soll im Rostocker Stadthafen entstehen. Ob der ursprünglich genannte grobe Kostenrahmen von 40 Millionen Euro zu halten ist, sei offen, hieß es. Die Diskussion um das Museum zog sich mehr als 20 Jahre hin. Im Frühjahr 2017 entschied sich die Landesregierung für Rostock als Standort.