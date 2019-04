Wissenschaft : Bau des Forschungszentrums «Biomedicum» kommt voran

von dpa

18. April 2019, 05:48 Uhr

Auf der Baustelle für das «Biomedicum» am Campus Schillingallee in Rostock ist der Rohbau fertig. Bei einem Rundgang am heutigen Donnerstag will der für den Komplex zuständige Betrieb für Bau und Liegenschaften MV über weitere Details des Projekts informieren. Im Oktober vergangenen Jahres war der Grundstein für das Lehr- und Forschungszentrum gelegt worden. Angehende Mediziner und Biotechnologen sollen dort auf knapp 24 000 Quadratmetern in Zukunft arbeiten können. Eine Besonderheit wird demnach eine Simulationsarena werden, in der Unfallsituationen realistisch wiedergegeben werden können. Für den Neubau investiert das Land mit Unterstützung der Europäischen Union etwa 20 Millionen Euro. Fertigstellung und Übergabe des «Biomedicums» ist in rund zwei Jahren geplant.