Bau : Bau des neuen Behördenzentrums in Rostock vor dem Start

Der Bau des neuen Behördenzentrums in Rostock kann in Kürze beginnen. Wie der zuständige Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL) Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch berichtete, ist der Abriss des ehemaligen Ärztehauses auf dem Gelände nahezu abgeschlossen, in Kürze werden die Ausschreibungen veröffentlicht. Erste Arbeiten könnten dann Mitte des Jahres beginnen. Richtig losgehen werde es Ende 2019, es sei mit einer Bauzeit von etwa vier Jahren auszugehen. Der BBL ging von Baukosten in Höhe von 44 Millionen Euro aus.

von dpa

03. April 2019, 15:29 Uhr

Den Plänen zufolge sollen das Landesamt für Gesundheit und Soziales, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, das Landesamt für Verkehr und Straßenbau und das Amt für Raumordnung und Landesplanung dort untergebracht werden. In dem Komplex sollen dann rund 400 Beschäftige arbeiten. «Wir schaffen 170 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und 115 Stellplätze für Autos inklusive 5 barrierefreie Parkplätze», sagte ein BBL-Sprecher. Allerdings seien die Autostellplätze für Dienstfahrzeuge und Besucher vorgesehen. «Wir schaffen für die Privat-Pkw der Mitarbeiter keinen Parkplatz.»