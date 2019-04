Verwaltung : Bauantrag online: Pilotptojekt in Nordwestmecklenburg

Bauherren im Landkreis Nordwestmecklenburg können als erste im ganzen Land ihren Bauantrag online stellen. Das zu Jahresbeginn gestartete Pilotprojekt sei bereits von 25 Bauherren genutzt worden, teilte das Bauministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Ziel sei die Digitalisierung des gesamten Genehmigungsverfahrens vom Antrag über die Bearbeitung bis hin zum Bescheid. Dazu fehlt zum Beispiel noch die elektronische Unterschrift. Bis Jahresende soll die Authentifizierung per elektronischer Personalausweis-ID möglich werden, wie es hieß.

von dpa

03. April 2019, 17:04 Uhr

«Die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand», sagte Baustaatssekretärin Ina-Marina Ulbrich. «Die Antragsteller können rund um die Uhr den Antrag stellen oder künftig auch Dokumente nachreichen, unabhängig von den Öffnungszeiten der Baubehörde.» Sie sparten die Kosten der mehrfachen Ausfertigung des Antrags. Dieser wiederum könne im Amt schneller bearbeitet werden.

Bundesweit gilt Nordwestmecklenburg mit seiner Online-Baugenehmigung als Vorreiter: Der Landkreis schaffte es damit ins Finale des bundesweiten E-Government-Wettbewerbs in der Kategorie «Bestes Projekt zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes», wie es hieß. Dort konkurriere er mit der Generalzolldirektion und dem Land Berlin um den Sieg. Die Entscheidung soll am nächsten Dienstag fallen.