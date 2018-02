Verkehr : Bauarbeiten: A20 wird auch bei Rostock teilweise gesperrt

Die Autobahn A 20 wird nahe der Anschlussstelle Rostock-Südstadt von Freitag (10.00 Uhr) an wegen Bauarbeiten in Richtung Lübeck gesperrt. Der Verkehr werde über die Gegenfahrbahn geleitet, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit. Von der Sperrung betroffen sei auch die Abfahrt in die Rostocker Südstadt, für die eine Umleitung ausgeschildert sei. Anfang Mai solle dann die Fahrbahn in Richtung Stettin folgen. Voraussichtlich im Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Herbst folge dann die Erneuerung der A 20-Fahrbahn in Richtung Osten am Autobahnkreuz Rostock, hieß es weiter.

von dpa

22. Februar 2018, 12:46 Uhr

Am «A 20-Loch» bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) östlich von Rostock hatten am Montag die Vorbereitungen zum Abriss der Autobahn begonnen. Mit einer Wiedereröffnung wird nicht vor 2021 gerechnet.