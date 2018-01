Tiere : Bauarbeiten: Weniger Besucher im Rostocker Zoo

von dpa

31. Januar 2018, 15:08 Uhr

Die umfangreichen Bauarbeiten beim Polarium, der neuen Heimstätte der Eisbären, und das oft schlechte Wetter haben dem Rostocker Zoo im vergangenen Jahr einen Besucherrückgang beschert. Nach rund 640 000 im Jahr 2016 wurden 2017 knapp 610 000 Besucher gezählt, wie der Zoo am Mittwoch berichtete. Doch das Ende der Bauarbeiten sei absehbar, sagte Zoodirektor Udo Nagel. «Das größte Geschenk an die Rostocker und Gäste der Stadt wird die Neueröffnung des Polarium im Spätsommer sein.» Derzeit sei die Baustelle an der alten Bärenburg noch ganz in den Händen der Handwerker. Gleichzeitig laufe die Planung des Tierbestands für das Polarium auf Hochtouren, damit sich alle neuen Bewohner pünktlich zur Eröffnung eingelebt haben.