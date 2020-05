Kommunen : Baubeginn für Schwimmhalle Anklam

von dpa

27. Mai 2020, 15:44 Uhr

Anklam erhält wieder eine Schwimmhalle. Geplant ist ein Niedrigenergie-Bad in Fertigteilbauweise mit acht Bahnen im 25-Meter-Becken, teilte das Bauministerium zum Baubeginn am Mittwoch mit. Das Bad soll zudem einen Hubboden zur Teilung des Beckens sowie zur Schaffung unterschiedlicher Wassertiefen und Wassertemperaturen. erhalten. Die Schwimmhalle soll dem Schwimmunterricht und dem Vereins- und Freizeitsport für Anklam und Umgebung zur Verfügung stehen. Für den Bau der Schwimmhalle hat das Bauministerium nach eigenen Angaben 9,8 Millionen Euro aus Mitteln der Städtebauförderung in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten betragen rund 11 Millionen Euro. Den Zuschlag für das Vorhaben erhielt eine regionale Arbeitsgemeinschaft Neubau Schwimmhalle Anklam, mit der HAB Hallen- und Anlagen GmbH Wusterhusen und der Me-Le Energietechnik GmbH Torgelow.