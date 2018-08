Handwerk : Baubetrieben in MV fehlen Hunderte Lehrlinge

von dpa

02. August 2018, 17:25 Uhr

Die Sorge um den Handwerkernachwuchs lässt in Mecklenburg-Vorpommern erstaunliche Allianzen wachsen. Am Donnerstag warb die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit einem ebenso eindringlichen wie ungewöhnlichen Appell an Jugendliche für eine Ausbildung in der Bauwirtschaft. «Sei schlau, geh' zum Bau - das gilt heute genauso wie früher», sagte Jörg Reppin vom IG BAU-Regionalverband. Nach seinen Angaben sind zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres in den Baufirmen Mecklenburg-Vorpommerns noch 621 Lehrstellen unbesetzt. Die Branche klagt seit längerem über Personalsorgen. Vielfach können Firmen Aufträge nicht annehmen, weil ihnen Fachkräfte fehlen. Die Personalnot hat aber auch viele andere Bereiche im Land erfasst.