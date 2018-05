Wetter : Bauern klagen wegen der Hitze über Schäden auf den Äckern

von dpa

29. Mai 2018, 14:06 Uhr

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern warten dringend auf Regen. Im ganzen Land gibt es nach Angaben des Landesbauernverbands schon Trockenschäden. Vor allem die sandigen Böden im Osten und Süden des Landes seien trocken. Nicht nur die seit Wochen hohen Temperaturen, sondern auch der Wind hole das Restwasser aus dem Boden, sagte der Pflanzenbaureferent Frank Schiffner am Dienstag. Schäden gebe es vor allem bei Raps sowie Wintergerste und -weizen. Bei den Winterkulturen seien schon die Aussaatbedingungen im Herbst schlecht gewesen - damals waren die Felder zu nass. Es folgte ein langer Winter, der im April abrupt in fast sommerliche Temperaturen überging. Beim Raps seien daraufhin Knospen und Blüten abgefallen. «Die Erträge werden nicht besonders gut sein», befürchtete Schiffner.