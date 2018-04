Agrar : Bauern: Mehr Spritz-Touren durch Verbot des Saatgutbeizens

von dpa

24. April 2018, 13:26 Uhr

Bauern stehen nach eigenen Angaben immer weniger Wirkstoffe zur Bekämpfung von Insekten, Unkraut und Pilzen zur Verfügung. Jetzt drohe das Verbot von Beizen mit Neonicotinoiden für Zuckerrüben und Kartoffeln, sagte der Landwirt Christian Ringenberg bei einer Veranstaltung des Bauernverbands am Dienstag auf seinem Hof in Alt Negentin (Vorpommern-Greifswald). Bei Mais und Raps ist das Beizen des Saatgutes mit diesen Stoffe schon seit Jahren verboten. Die Folge sind Ringenberg zufolge eine Verdopplung der auf den Acker gespritzten Pestizidmengen. Die Felder müssten statt zwei bis drei Mal doppelt so oft befahren werden, mit entsprechend höherem Schadstoffausstoß. Den Bauern entstünden Mehrkosten von mindestens 40 Euro je Hektar und Jahr. Sie fordern mehr Forschung und eine schnellere Zulassung neuer Wirkstoffe.