Agrar : Bauern stehen zur Agrarmesse Mela: Mehr als 1000 Aussteller

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarbranche hält trotz der Dürreprobleme an der Landwirtschaftsausstellung (MeLa) fest. «Die MeLa ist das Schaufenster der Landwirtschaft, und das Schaufenster hält man offen, egal wie es den Bauern geht», sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Mittwoch vor Journalisten in Grimmen. Zu der Schau ab 13. September in Mühlengeez (Landkreis Rostock) werden wieder mehr als 1000 Aussteller aus dem In- und Ausland erwartet.

Die Eröffnung werde Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vornehmen, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Die MeLa, mit rund 1000 Tieren auch eine der größten Tierschauen in Deutschland, halte an der bewährten Mischung von Erlebnischarakter und fachlichem Austausch fest. Im Vorjahr kamen knapp 73 000 Gäste. «Tier der MeLa» ist diesmal die Pommerngans.