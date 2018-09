Agrar : Bauernpräsident fordert von Regierung Hilfe zur Selbsthilfe

Bauernpräsident Detlef Kurreck fordert von der Landesregierung Hilfe zur Selbsthilfe für die Bauern. «Wir sind es leid, ständig als Bittsteller aufzutreten», sagte er am Freitag zum Auftakt des Landesbauerntages auf der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez bei Güstrow. Er bedauerte, dass der Landtag die Forderung des Berufsstandes nach der Schaffung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage für Agrarbetriebe am Donnerstag abgelehnt hat. Die Forderung der Bauern war nach der Diskussion um Dürrehilfen neu entfacht worden. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte, die Steuerrücklage sei tot. Er plädiere für ein neues Modell ähnlich der Tierseuchenkasse oder für eine Fondslösung. «Wir werden darüber auf der Agrarministerkonferenz beraten», kündigte Backhaus an.

von dpa

14. September 2018, 11:08 Uhr

Angesichts der Afrikanischen Schweinepest in Belgien sagte der Minister, er habe nicht damit gerechnet, dass die Seuche von dieser Seite kommen werde. «Wir müssen jetzt die Alarmglocken hören und alle Pläne auf scharf stellen.» Ein Fundort von Wildschweinen, die an der Seuche starben, liege nur 60 Kilometer von der Grenze entfernt.