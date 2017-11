Agrar : Bauerntag: Debatte zu Wolf und Pflanzenschutz erwartet

Aktuelle Probleme in der Agrarpolitik kommen heute beim deutsch-polnischen Bauerntag in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) zur Sprache. Erwartet werden rund 200 Landwirte, Politiker und Experten für Pflanzenzucht und Verarbeitung organischer Abfälle aus Polen und Deutschland. Nach mehreren Raubtier-Attacken auf Nutztiere in der Region dürfte auch der Umgang mit Wölfen generell und speziell mit «auffälligen Wölfen» diskutiert werden, wie eine Sprecherin des Kreisbauernverbandes Uecker-Randow sagte.