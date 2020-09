Bau : Baulandpreise in MV leicht gestiegen: Rostock am teuersten

Bauland ist in Mecklenburg-Vorpommern wieder etwas teurer geworden. Im vergangenen Jahr wurden im landesweiten Durchschnitt 56,10 Euro für den Quadratmeter baureifen Landes auf den Tisch gelegt, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin veröffentlichte. Das waren 3,26 Euro mehr als 2018, aber 1,66 Euro weniger als 2017. Der bisherige Höchststand bei den Baulandpreisen war 2014 mit 63,85 Euro verzeichnet worden.

von dpa

16. September 2020, 12:03 Uhr