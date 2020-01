Kriminalität : Baumbesetzer protestieren gegen fehlende Ersatzpflanzungen

von dpa

08. Januar 2020, 17:24 Uhr

Eine Frau und ein Mann haben am Mittwoch in Neuenkirchen bei Greifswald symbolisch einen Baum besetzt, um seine Fällung vorübergehend zu verhindern. Insgesamt beteiligten sich zwölf Mitglieder der Klimagerechtigkeitsbewegung Greifswald an der Aktion. Sie wollten damit auf hohe «Pflanzschulden» des Landkreises Vorpommern-Greifswald aufmerksam machen. An den Kreisstraßen fehlen nach Ansicht der Baumbesetzer Ersatzpflanzungen für fast 5000 Bäume. Der Landkreis sei verpflichtet, für jeden gefällten Baum Ersatzpflanzungen vorzunehmen, um die Umweltfolgen zu kompensieren. Zudem protestierten die Teilnehmer gegen das Fällen von Bäumen entlang einer zwei Kilometer langen Allee für den Ausbau des Ostseeküsten-Radweges.