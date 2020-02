Unfälle : Baumunglück geht auf Orkan-Vorsorge an Zeltplatz zurück

Der Tod eines 64-Jährigen am Sonntag in Kratzeburg (Mecklenburgische Seenplatte) hatte entgegen ersten Annahmen der Polizei doch mit Sturmtief «Sabine» zu tun. Der Mann hatte den Baum auf dem Campingplatz noch vor dem angekündigten Orkan fällen wollen, weil er annahm, dass der Baum durch heftige Böen umbricht und Boote sowie Wohnanhänger beschädigt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg am Dienstag sagte. Der Baum war mindestens etwa zehn Meter hoch und hatte einen Stammumfang von 45 Zentimetern.

von dpa

11. Februar 2020, 13:00 Uhr

Beim Absägen sei der Baum aber nicht in die gewünschte Richtung, sondern in Richtung des Baumfällers gefallen. Der Geschädigte wurde eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Das Sturmtief «Sabine» war ab dem späten Sonntagnachmittag über Mecklenburg-Vorpommern mit weitgehend geringen Schäden hinweggezogen.