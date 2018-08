Kriminalität : Baustellendiebe in Sternberg auf frischer Tat ertappt

Zwei mutmaßliche Baustellendiebe sind in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die 34 und 41 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem Zeugenhinweis in der Nacht zum Donnerstag noch auf der Baustelle gestellt. Demnach fanden die Beamten Granit- und Klinkersteine im Wert von mehreren Hundert Euro in dem Transporter der Männer.

von dpa

02. August 2018, 15:38 Uhr

Bei der Überprüfung des Kleintransporters stellte sich zudem heraus, dass ein gefälschtes Kennzeichen angebracht war. Außerdem stellten die Beamten einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher. Gegen die beiden Männer wurde Anzeige wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung sowie Kennzeichenmissbrauch erstatt.