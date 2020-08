Bau : Bauverband setzt weiter auf Aufträge der Öffentlichen Hand

Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Trotz zeitweiliger Einschränkungen zu Beginn der Pandemie lagen die Umsätze kurz vor Jahresmitte über Vorjahresniveau. Heute will sich der neu gewählte Präsident des Landesbauverbandes, Thomas Maync, in Schwerin zur Situation der Branche und zu den Erwartungen an die Politik äußern. Der Geschäftsführer der Schweriner Tief- und Kulturbau GmbH war in der Vorwoche per Briefwahl für drei Jahre an die Spitze des Verbandes gewählt worden.

von dpa

26. August 2020, 01:33 Uhr