Bau : Bauwirtschaft erneut mit kräftigem Umsatzplus

von dpa

04. April 2018, 12:24 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Ein weiterhin boomender Wohnungsbau und kräftige Investitionen der öffentlichen Hand lassen die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern jubeln. Der Gesamtumsatz erreichte im Jahr 2017 knapp 2,2 Milliarden Euro. Das waren 11 Prozent mehr als im Jahr davor und erstmals seit etwa 15 Jahren wieder mehr als 2 Milliarden Euro. «Wir sind rundum zufrieden. Die Konjunktur läuft, und wir haben Aufträge für das nächste halbe Jahr», konstatierte Verbandspräsident Rainer Bauer am Mittwoch in Schwerin. Zwar habe die Witterung den Start für die Baubetriebe erschwert, doch gebe die Auftragslage Grund zur Hoffnung auf ein erneut erfolgreiches Jahr. So habe allein die öffentliche Hand ein Drittel mehr Baubedarf angemeldet als zu Beginn des Jahres 2017. Sorge bereite indes die Fachkräftesicherung, sagte Bauer.