Bau : Bauwirtschaft in MV mit Auftragsplus im vergangenen Jahr

Die Baubranche Mecklenburg-Vorpommerns hat im vergangenen Jahr ein deutliches Plus bei den Auftragseingängen verzeichnet. Bei Firmen mit mindestens 20 Mitarbeitern gingen Aufträge im Wert von knapp 1,3 Milliarden Euro ein, wie der Bauverband am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Das waren den Angaben zufolge 15 Prozent mehr als noch 2018. Der höchste Zuwachs wurde mit etwa 24 Prozent im Wohnungsbau erzielt.

von dpa

26. August 2020, 15:57 Uhr