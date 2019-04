Beach-Volleyball : Beach Tour 2019: Preisgeld-Rekord und neuer Modus

Mit einem Preisgeld-Rekord und einem neuen Turniermodus startet die nationale Beach-Volleyball-Serie in ihre Saison. Insgesamt acht Stationen stehen auf der Beach Tour 2019 auf dem Programm, plus den deutschen Meisterschaften als Saisonfinale vom 29. August bis zum 1. September in Timmendorfer Strand. Den Anfang macht vom 10. bis 12. Mai das Turnier in Münster.

von dpa

09. April 2019, 17:40 Uhr

«Wir freuen uns, dass wir das Preisgeld der Techniker Beach Tour in diesem Jahr um 40 000 Euro auf insgesamt 300 000 Euro erhöhen können», sagte Tour-Direktor Florian Stanglmeier am Dienstag auf der Auftakt-Pressekonferenz in Hamburg. Jedes Turnier ist mit 30 000 Euro dotiert, bei den deutschen Meisterschaften gib es sogar 60 000 Euro zu gewinnen.

Der Turniermodus wurde nach Rücksprache mit den Spielern geändert. Die Qualifikationen entfallen, die Turnierzulassungen erfolgen gemäß der Teammeldungen nach den deutschen Ranglisten. So starten die Turniere am jeweiligen Freitag gleich mit den Hauptfeldern, jeweils bestehend aus 16 Teams.

Zurück auf der Tour nach neunjähriger Pause ist die Veranstaltung auf Fehmarn vom 2. bis 4. August. Nach dem Start in Münster folgen die Turniere in Düsseldorf (17. bis 19. Mai), Nürnberg (31. Mai bis 2. Juni), Dresden (14. bis 16. Juni), St. Peter-Ording (26. bis 28. Juli), Fehmarn, Zinnowitz (9. bis 11. August) und Kühlungsborn(16. bis 18. August). Den Abschluss bilden die nationalen Titelkämpfe.