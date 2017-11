Landtag : Beamte müssen nicht mehr auf Einkommenserhöhungen warten

Beamte in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig nicht mehr ein halbes Jahr länger auf Einkommenserhöhungen warten müssen als die Angestellten in der Verwaltung des Landes. Das neue Landesbesoldungsanpassungsgesetz, das am Mittwoch im Landtag in Schwerin in erster Lesung beraten wurde, sieht von 2018 an erstmals eine «zeit- und wirkungsgleiche» Übernahme der Tarifergebnisse vor. Demnach steigen die Bezüge der Beamten zum 1. Januar um 2,15 Prozent. Das von den Tarifparteien Anfang 2017 ausgehandelte Einkommensplus für das laufende Jahr von 2,0 Prozent war für die Beamten erst zum 1. Juni 2017 wirksam geworden. Das neue Gesetz schreibt zudem fest, dass jeweils 0,2 Prozentpunkte der Einkommenserhöhung für Beamte in die Pensionskasse des Landes fließen.