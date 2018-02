Regierung : Beamtenbund begrüßt Extramittel für die Polizei

Schwerin (dpa/mv) - Der Beamtenbund in Mecklenburg-Vorpommern hat mit Genugtuung auf die neuerliche Aufstockung der Landesgelder für die Polizei reagiert. Die beabsichtigte Erhöhung der Schichtzulagen, beschleunigte Beförderungen und die Einstellung zusätzlicher Kräfte seien alte Forderungen des Beamtenbundes, sagte der Landesvorsitzende Dietmar Knecht am Mittwoch in Schwerin. Damit werde der Polizeidienst für Berufseinsteiger attraktiver und das Bestandspersonal motiviert. Knecht mahnte jedoch ähnliche Verbesserungen auch für andere Bereiche an, in denen ebenfalls Personalsorgen bestünden. «Wir sehen diese ganz deutlich bei der Bildung, der Justiz, den Gesundheitsämtern sowie in der Finanzverwaltung», erklärte Knecht.

von dpa

21. Februar 2018, 11:00 Uhr

SPD und CDU hatten sich am Dienstag darauf verständigt, 15 Millionen Euro aus dem 327 Millionen Euro umfassenden Etatüberschuss von 2017 an die Polizei zu geben und diese Zusatzmittel über die Folgejahre auch zu verstetigen. Zu Beginn der Legislaturperiode hatte die Koalition bereits 2016 als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage die Polizeiausgaben um 7,5 Millionen Euro jährlich aufgestockt, um 150 neue Stellen zu schaffen.