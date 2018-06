Urteile : Beamtengewerkschaft in MV begrüßt Streikverbot für Beamte

Der Beamtenbund in Mecklenburg-Vorpommern hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen ein Streikrecht für Beamte begrüßt. «Beamte sind hierzulande aus guten Gründen verbeamtet und dürfen nicht streiken», sagte der Landesvorsitzende des dbb, Dietmar Knecht, am Dienstag in Schwerin zu dem Karlsruher Urteil vom selben Tag. Die Menschen schätzten die Zuverlässigkeit des Staates.

von dpa

12. Juni 2018, 11:45 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht hatte vier gegen das Streikverbot gerichtete Verfassungsbeschwerden von verbeamteten Lehrern zurückgewiesen. Es habe damit die Argumentation des dbb bekräftigt, dass Lehrer hoheitliche Aufgaben ausüben, sagte Knecht. «Immerhin hat die Schulpflicht Verfassungsrang in Deutschland.» Daraus ergebe sich umgekehrt die Verpflichtung, Unterricht verlässlich zu garantieren.