Landtag : Befristete Stellen in den Ministerien mehr als verdoppelt

Die Zahl der Mitarbeiter mit einem Zeitvertrag in den Landesministerien hat sich seit 2009 mehr als verdoppelt - von 57 auf 131. In den Ministerien sind insgesamt 2210 Menschen beschäftigt. Das geht aus der am Freitag in Schwerin veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. In mehr als zehn Prozent der aktuellen Fälle ist die Befristung den Angaben zufolge ohne sachlichen Grund erfolgt.