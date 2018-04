Kunst : Beginn der Bauarbeiten für Kunstprojekt «Ship of Tolerance»

Nach monatelangen Vorbereitungen beginnt heute im Rostocker Fischereihafen der Bau des «Ship of Tolerance». Das Schiff ist ein globales Kunstprojekt des russischen Künstlerehepaares Ilja und Emilia Kabakow. Sie wollen Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden, indem sie diese aktiv in das Projekt einbeziehen. Es ist das erste Mal, dass das «Ship of Tolerance» in Deutschland gebaut und gezeigt wird.

von dpa

09. April 2018, 00:35 Uhr

Zunächst werden sich fünf britische Bootsbauer ans Werk machen, sagte Kunsthallenchef und Mitorganisator Jörg-Uwe Neumann. Andere Handwerker sind aufgerufen, an dem Bau teilzunehmen.