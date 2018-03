Freizeit : Behördenstreit um Angelverbot auf dem Rügendamm

von dpa

21. März 2018, 12:38 Uhr

Stralsund (dpa/mv) – Um das Angelverbot auf dem Rügendamm ist ein Streit zwischen Behörden entbrannt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund hat am Mittwoch eindringlich auf die Einhaltung des Angelverbotes hingewiesen. «Die Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt unter der Rügendammbrücke lässt hier keinen Ermessensspielraum», sagte Amtsleiter Holger Brydda. Durch die Angelhaken würden Schiffsverkehr und Fahrgäste gefährdet. Das Amt habe die Wasserschutzpolizei gebeten, Verstöße gegen das Angelverbot zu ahnden. Das Verkehrsministerium, das erst im März eine 174 000 Euro teure Auswurfbegrenzung für Angler installieren ließ, will hingegen nicht gegen Rügendamm-Angler vorgehen, wie eine Sprecherin sagte. «Uns fehlen dafür die personellen Kapazitäten.» Das Angeln auf dem Rügendamm war auch in den vergangenen Jahren verboten, aber mit Blick auf die Heringssaison in bestimmten Bereichen geduldet worden.