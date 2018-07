Kommunen : Bei Kreisumlage müssen alle Gemeinden angehört werden

Im Streit um die Höhe der Kreisumlage fällt das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am heutigen Montag sein Urteil. Die Umlage müssen Gemeinden im ganzen Land an ihren jeweiligen Landkreis abführen, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Im vorliegenden Fall geht es um die Berufung des Landkreises Nordwestmecklenburg gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin aus dem Jahr 2016. Das Gericht hatte der Gemeinde Perlin Recht gegeben, die wegen der Höhe der Kreisumlage ihr verfassungsrechtlich verankertes Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt sah und deshalb Klage eingereicht hatte.

von dpa

23. Juli 2018, 10:30 Uhr

Bei der Festlegung der Kreisumlage müssen alle Gemeinden eines Landkreises angehört werden. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald wies am Montag eine Berufungsklage des Landkreises Nordwestmecklenburg gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin zurück. Die finanziell klamme Gemeinde Perlin sah mit der Kreisumlage von 43,67 Prozent im Jahr 2013 ihr verfassungsrechtlich verankertes Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt und hatte erfolgreich geklagt. Im Zuge der im Grundgesetz festgelegten kommunalen Selbstverwaltung haben die Gemeinden dem OVG zufolge einen Anspruch, bei der Festlegung der Kreisumlage angehört zu werden. Dies sei in diesem Fall nicht geschehen. Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde zugelassen.