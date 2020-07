Verbraucher : Bei Lidl und Aldi verkauft: Pizza-Fertigteig zurückgerufen

Ein Hersteller aus Österreich ruft Fertig-Pizzateig zurück, der bei den Discountern Lidl und Aldi in Deutschland verkauft wurde. Bei Lidl sei das Produkt «chef select & you Pizza Kombi, 600 g» mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten vom 22.07.2020 bis einschließlich 22.08.2020 betroffen, teilte Lidl Deutschland am Montagabend mit. Der Hersteller dieses Produkts, das Unternehmen Wewalka GmbH Nfg. KG aus dem österreichischen Sollenau, teilte zudem mit, dass auch der bei Aldi in Teilen Bayerns verkaufte Artikel «Cucina Pizzateig mit Tomatensoße 600 g» mit Mindesthaltbarkeitsdatum 17.07.2020 bis 16.08.2020 betroffen sei.

von dpa

27. Juli 2020, 22:36 Uhr