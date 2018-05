Notfälle : Beim Pilzesammeln verirrt: Bürger rettet erschöpften Mann

von dpa

29. Mai 2018, 12:58 Uhr

Ein Pilzsammler aus Nordrhein-Westfalen hat sich bei Kirch Jesar (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verirrt und die Nacht im Wald verbracht. Der 61-Jährige hatte Glück im Unglück: Am Dienstagmorgen entdeckte ein Autofahrer den Mann auf einem Waldweg liegend - erschöpft, aber noch ansprechbar, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte. Nach Angaben von Angehörigen sei der Mann am frühen Montagnachmittag in Hagenow zum Pilzesammeln aufgebrochen. Die Familie gab am Dienstagmorgen eine Vermisstenanzeige auf. Die Polizisten hätten gerade die Suche begonnen, als der Autofahrer per Telefon die Beamten alarmierte, sagte der Sprecher. Ein Polizeihubschrauber habe sich bereits im Anflug befunden und Fährtenhunde der Polizei seien auf dem Weg zum Einsatzort gewesen.