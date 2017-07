Musik : Bella Italia: Staatskapelle tourt mit «MeckProms»

Die Mecklenburgische Staatskapelle startet an diesem Dienstag (21.00 Uhr) in Schwerin ihre traditionelle Sommerkonzertreihe «MeckProms». Unter dem Motto «Bella Italia!» (Schönes Italien) will das Orchester sein Publikum musikalisch auf eine Reise in den sonnigen Süden entführen, wie das Staatstheater am Montag mitteilte. Neben Belcanto-Stücken seien bekannte italienische Musikwerke und Klassiker der Filmmusik des italienischen Kinos zu hören. Generalmusikdirektor Daniel Huppert dirigiere und führe durchs Programm. Picknickgenuss während des Konzerts ist erlaubt und erwünscht. Nach dem Auftaktkonzert im Schweriner Schlossgarten gastiert die Staatskapelle mit ihren «MeckProms» am 23. Juli, 11.00 Uhr, vor Schloss Bothmer in Klütz (Nordwestmecklenburg), am 30. Juli, 11.00 Uhr, im Schlosspark Ludwigslust und am 1. August, 20.00 Uhr, auf dem Güstrower Domplatz.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 14:27 Uhr