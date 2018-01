Soziales : Benefiztag bringt 60 000 Euro für Hospiz- und Jugendarbeit

Die Spendenbereitschaft der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter groß. Wie der Vorsitzende des Neubrandenburger Dreikönigsvereins, Rainer Prachtl, am Samstag erklärte, sind durch das traditionelle Benefiztreffen am 6. Januar diesmal 60 000 Euro an Spenden zusammengekommen. Das sind 10 000 Euro mehr als im Vorjahr. «Wir freuen uns über so ein Engagement», sagte Prachtl in Neubrandenburg. Mit dem Geld werden die ambulante und stationäre Hospizarbeit und die Jugendarbeit des Vereins, der unter anderem Jugendreisen nach Israel finanziert, unterstützt.