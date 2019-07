Prozesse : Bereicherungsstreit bei AWO: Erstes Urteil rechtskräftig

Der erste Rechtsstreit um Bereicherung beim Müritz-Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist beendet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der ehemalige Kreisgeschäftsführer Peter Olijnyk nach dem verlorenen Prozess im März am Oberlandesgericht Rostock kein Rechtsmittel beim Bundesgerichtshof mehr eingelegt. Das OLG hatte Anfang März seine Klage gegen die fristlose Kündigung Mitte 2016 in zweiter Instanz abgewiesen. Damit ist das in Rostock gesprochene Urteil inzwischen rechtskräftig und könnte vollstreckt werden, wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg sagte. Demnach muss der Ex-Manager rund 390 000 Euro Schadenersatz an den früheren Arbeitgeber zahlen.

von dpa

07. Juli 2019, 08:48 Uhr

Das Geld hatte er von 2004 bis 2016 unrechtmäßig bezogen. Im Gegenzug soll er wegen zu früher Kündigung rund 100 000 Euro vom Kreisverband bekommen. Der Fall gilt für Mecklenburg-Vorpommern als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen bei der AWO und anderen Sozialverbänden, womit sich ein Landtagsuntersuchungsausschuss befasst. Der 70-Jährige hatte sich laut AWO-Landesverband lange mit Hilfe eines Bekannten unverhältnismäßig hohe Gehälter zugeschanzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue-Verdachts weiterhin gegen Beide.