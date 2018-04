Bahn : Bereits 128 unerlaubte Gleisüberschreitungen

In diesem Jahr sind im Westteil von Mecklenburg-Vorpommern bereits 128 unerlaubte Gleisüberschreitungen als Ordnungswidrigkeiten geahndet worden. Nicht berücksichtigt seien die mündlichen Verwarnungen sowie eine hohe Dunkelziffer, teilte die Bundespolizei in Rostock mit, die für die Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie Schwerin und Rostock zuständig ist. In diesen Bereich fallen 956 Streckenkilometer sowie 124 Bahnhöfe. Meist wurden Gleise an nichtzugelassener Stelle überschritten oder Schrankenanlagen umgangen beziehungsweise umfahren und Lichtsignalanlagen missachtet.

von dpa

04. April 2018, 15:07 Uhr

«Meist sind es nur wenige Meter und ein paar Sekunden, die man einspart. Doch diese paar Sekunden können über Leben und Tod entscheiden», hieß es von der Bundespolizei. Der Aufenthalt an und auf Bahnanlagen berge extreme Gefahren. Denn die Züge verkehrten mit hoher Geschwindigkeit, seien leise und werden erst spät erkannt.

Erst am Montag hatte eine 65-jährige Autofahrerin an einem unbeschrankten Bahnübergang in Silz (Mecklenburgische Seenplatte) einen Triebwagen nicht beachtet. Sie wurde bei der Kollision schwer verletzt.