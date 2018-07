Brände : Bereits 18 Waldbrände 2018: Ab Dienstag Gewitter möglich

In diesem Jahr ist es bereits zu 18 Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Aufgrund der Trockenheit herrscht in mehreren Gebieten des Landes die höchste Waldbrandgefahrenstufe, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Bei den Bränden wurden den Angaben zufolge mehr als elf Hektar Wald erfasst. In früheren Jahren gab es jedoch bereits deutlich mehr Brände: So wurden 1996 bei 153 Bränden 143 Hektar Wald erfasst.

von dpa

09. Juli 2018, 15:44 Uhr

Laut Deutschem Wetterdienst sind ab Dienstag vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Ob dadurch die Waldbrandgefahr sinkt, könne nicht gesagt werden: «Wie sich die Lage nach den angekündigten Niederschlägen darstellen wird, wird davon abhängen, wie hoch die Niederschlagsmengen ausfallen und ob diese im ganzen Land ankommen», heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.