Notfälle : Bereits jetzt mehr Badetote als im gesamten Vorjahr

Die Sommersaison steuert noch auf ihren Höhepunkt zu und die Zahl der Badetoten hat bereits das Vorjahresniveau überschritten. Bis zum Dienstag kamen an der Ostsee und den Binnengewässern nach Angaben der Landeswasserschutzpolizei insgesamt zwölf Menschen ums Leben und damit einer mehr als im gesamten Vorjahr 2017. Grund für die Zunahme der Zahlen sei sicher das gute Badewetter in diesem Jahr, sagte Wasserschutzpolizeisprecher Björn Nürnberg am Dienstag. Zuletzt starb am Sonntagabend vor Ahlbeck (Insel Usedom) ein 81-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt in der Ostsee.

von dpa

24. Juli 2018, 12:01 Uhr

Die Hälfte der Menschen kam in der Ostsee ums Leben, die andere an Binnengewässern. DLRG und Wasserwacht empfehlen, unbedingt an bewachten Stränden baden zu gehen. Nur dort sei auch sofortige Hilfe gewährleistet. Alle Haupt- und Nebentürme seien voll besetzt.