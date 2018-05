Energie : Bergamt genehmigt Eugal-Erdgasstation in Lubmin

Das Unternehmen Gascade kann mit dem Bau der Erdgasempfangsstation in Lubmin beginnen. Das Bergamt Stralsund hat nach Angaben des Energieministeriums den Bau der Anlage genehmigt. In dieser Station soll das russische Erdgas aus der Ostseepipeline Nord Stream 2 in die Festlandtrasse Eugal übergeleitet werden. Mit dem Planfeststellungsbeschluss lägen nun alle erforderlichen Genehmigungen für den Bau der Anlage vor, die bis Ende 2019 errichtet sein soll, teilte Gascade mit.

von dpa

24. Mai 2018, 16:06 Uhr

In der Station soll später das ankommende russische Erdgas von Fremdstoffen gereinigt und vorgewärmt werden. Zudem wird der Gasdruck für die Weiterleitung reduziert. Der Bau der 102 Kilometer langen Festlandtrasse Eugal bis zur brandenburgischen Grenze ist nach Angaben des Bergamts bislang noch nicht genehmigt. Die insgesamt 480 Kilometer lange Pipeline verläuft in weiten Teilen parallel zur Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung (OPAL) bis zur tschechischen Grenze.